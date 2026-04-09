09 апреля, 10:21

Политика

Зеленский назвал США вероятным местом для встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с Владимиром Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке. Об этом украинский лидер заявил в беседе с итальянской радиостанцией RAI.

"Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться", – добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент заявил о продолжении переговоров о мирном урегулировании при участии США. Зеленский объяснил, что Вашингтон сконцентрирован на Ближнем Востоке, поэтому переговоры в трехстороннем формате были отложены, но будут возобновлены.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Путин готов к заключению соглашения об урегулировании кризиса, но все зависит от действий главы Украины. В это же время Зеленский жаловался на то, что власти США не усиливают давление на Москву, как того хочет Киев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины находится на паузе. В это же время продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

