Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 04:36

Политика
Главная / Новости /

Картаполов: Зеленский нужен РФ живым, чтобы его можно было судить

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов двух стран. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что имеются и другие причины, по которым украинский лидер не становится военной целью РФ.

"Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было", – цитирует депутата ТАСС.

Москва также хочет продемонстрировать всему миру, кого поддерживали бывшие власти США и действующие руководители Евросоюза. По словам Картаполова, Белый дом в открытую говорит о необходимости аудита использованных Киевом средств.

В свою очередь, европейские лидеры пока не готовы к такому, но это является лишь вопросом времени, отметил депутат. Он указал, что действующие европейские политики скоро "уйдут на свалку истории" и вместо них придут новые лидеры, которые спросят, куда уходили их деньги.

"И вот здесь нужен будет Зеленский, чтобы он рассказывал, когда его прижмут, почему и как он это делал, кого и как он подкупал, сколько он кому денег давал", – заключил Картаполов.

Зеленский надеется восстановить свою легитимность через выборы на Украине, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что возможное переизбрание является для него "единственным шансом остаться в живых" и "операцией Lost".

В Кремле подтвердили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. В МИД отметили, что конкретной даты и места новой трехсторонней встречи пока нет. Также до конца не сформулирована и повестка дня.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика