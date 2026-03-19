19 марта, 20:39

Политика

Медведев заявил, что Зеленский рассчитывает вернуть легитимный статус выборами

Фото: ТАСС/секретариат зампреда Совбеза РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется восстановить свою легитимность через выборы на Украине, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Похоже, мерзкая зеленая тля надеется продлить свое существование, вопреки законам биологии, добра и зла. Ему (Зеленскому. – Прим. ред.) одобрили 90 миллиардов долларов, внутриполитическая мобилизация набирает обороты. Вонючий пес всерьез рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус. Гальванизация смердящего трупа – проект номер один", – написал он.

Медведев также указал, что окружение Зеленского не скрывает этих планов. Вместе с тем он подчеркнул, что возможное переизбрание является для лидера киевского режима "единственным шансом остаться в живых" и "операцией Lost".

Ранее Медведев назвал Украину "несуществующей Страной 404". Он добавил, что украинский кризис в любом случае завершится и на смену "искусственно раздутым переживаниям" придет осознание более серьезных глобальных вызовов, связанных с новым технологическим укладом.

