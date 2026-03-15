Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 марта, 19:49

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: отказ Трампа от помощи Киева на Ближнем Востоке рушит надежды Украины

Отказ Трампа от помощи Зеленского на Ближнем Востоке рушит надежды Украины – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Отказ американского президента Дональда Трампа от помощи Киева в военной операции с Ираном и выраженное недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Журналисты напомнили, что глава Белого дома два раза отверг попытки Зеленского "стать полезным для американцев в этой войне", передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в "крайне раздраженной форме".

Таким образом, указывают СМИ, Трамп "перебил" главные надежды Украины на фоне конфликта с Ираном.

"Первая – что американцы заинтересуются украинскими разработками и в обмен на них продолжат поставлять ракеты для Patriot, несмотря на их дефицит (или даже в благодарность расширят всевозможную помощь). Вторая – что война в Иране отвлечет внимание Трампа и он перестанет побуждать Зеленского выполнить условия завершения войны на Украине, согласованные в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса", – уточнили журналисты.

Они добавили, что из-за американо-израильской операции в Иране ситуация начала меняться "не в лучшую для Киева сторону".

Ранее Трамп заявил, что Киев никак не помогает Вашингтону отражать иранские атаки, в рамках которых используются беспилотники. По его словам, Штатам не нужна помощь Украины в нейтрализации ударов Ирана.

После этого в МИД России отметили, что шарик самопиара Зеленского долго надувался и внезапно схлопнулся после заявлений американской стороны о помощи в борьбе с БПЛА.

США и Израиль нанесли удар по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в странах Персидского залива.

Читайте также


политика

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика