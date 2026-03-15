РИА Новости: отказ Трампа от помощи Киева на Ближнем Востоке рушит надежды Украины

Отказ американского президента Дональда Трампа от помощи Киева в военной операции с Ираном и выраженное недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Журналисты напомнили, что глава Белого дома два раза отверг попытки Зеленского "стать полезным для американцев в этой войне", передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в "крайне раздраженной форме".

Таким образом, указывают СМИ, Трамп "перебил" главные надежды Украины на фоне конфликта с Ираном.

"Первая – что американцы заинтересуются украинскими разработками и в обмен на них продолжат поставлять ракеты для Patriot, несмотря на их дефицит (или даже в благодарность расширят всевозможную помощь). Вторая – что война в Иране отвлечет внимание Трампа и он перестанет побуждать Зеленского выполнить условия завершения войны на Украине, согласованные в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса", – уточнили журналисты.

Они добавили, что из-за американо-израильской операции в Иране ситуация начала меняться "не в лучшую для Киева сторону".

Ранее Трамп заявил, что Киев никак не помогает Вашингтону отражать иранские атаки, в рамках которых используются беспилотники. По его словам, Штатам не нужна помощь Украины в нейтрализации ударов Ирана.

После этого в МИД России отметили, что шарик самопиара Зеленского долго надувался и внезапно схлопнулся после заявлений американской стороны о помощи в борьбе с БПЛА.

США и Израиль нанесли удар по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в странах Персидского залива.