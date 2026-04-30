Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 17:49

Политика

Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы Дагестана

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Путин объявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы Республики Дагестан. Заявление президент сделал во время встречи с представителями региона в Кремле.

Глава государства уточнил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре.

"Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше", – сказал российский лидер.

В рамках заседания Путин также вынес на обсуждение два вопроса, первый из которых касается кандидатуры нового главы региона, а второй связан с паводками.

"Хотел ваше мнение услышать, как идет работа по преодолению последствий", – уточнил он.

Касаясь кадровых изменений, президент отметил, что самым важным является то, чтобы во главе республики встал человек, который будет в состоянии решать стоящие задачи, знать, как действовать, учитывая предыдущий опыт, и пользоваться уважением и доверием у людей.

"Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Но прежде чем это сделать, я хотел как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", – подчеркнул он.

В качестве кандидата на должность главы региона председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров выдвинул главу Верховного суда республики Федора Щукина, а в качестве председателя правительства субъекта – замполпреда президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова.

Щукин, по его словам, успешно интегрировался в местное общество и профессиональную деятельность, активно участвуя в консультациях. Более того, Аскендеров обратил внимание на его прописку в Дагестане, несмотря на то что родился он не здесь. Данный факт, как заметил председатель Народного собрания, говорит о намерении Щукина работать в регионе на долгосрочной основе.

Путин одобрил обоих кандидатов. В качестве аргументов для главы Верховного суда лидер подчеркнул тот факт, что он известен в Москве благодаря своему профессионализму и честности в исполнении судебных функций.

"Он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей", – дополнил президент.

Относительно Рамазанова, Путин высоко оценил его работу в Дагестане и также выразил уверенность в способности эффективно управлять республикой.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Комментируя данную информацию, он выражал возмущение из-за того, что подобные сведения не утихают в кабинетах дагестанских чиновников, кулуарах, СМИ и соцсетях, когда фокус внимания, по его мнению, должен быть на чрезвычайной ситуации и помощи людям.

В связи с этим он заявил о планах встретиться с журналистами, блогерами и общественностью в прямом эфире, чтобы ответить на любые вопросы.

Читайте также


властьполитикарегионы

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика