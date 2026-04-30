Путин призвал расширить список языков малых народов для создания учебников

Владимир Путин призвал расширять перечень языков коренных народов для создания учебников. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов РФ на марафоне "Знание. Первые".

С инициативой выступила научный руководитель отдела изучения и развития языков Чукотки АНО "Чукотский арктический научный центр" Виктория Кавры. Российский лидер, в свою очередь, согласился с ней.

"У нас есть список федеральный, по которому создаются эти учебники. По-моему, 32 языка. Но, безусловно, нужно расширять этот список. Нужно обязательно это сделать", – отметил он.

Как рассказала Кавры, по поручению главы государства уже создали учебник по чукотскому языку. Он был сделан в бумажной и электронной интерактивной формах. Вторая работает как через интернет, так и без него.

При этом Путин подчеркнул, что ситуация с изданием таких учебников сложилась непростая.

"Когда всякие пособия учебные и учебники по языку готовят, то часто людям приходится за счет собственного времени и в свободное время. Здесь нужно подумать о грантовой поддержке", – сказал российский президент.

Кроме того, в рамках встречи Путин пообещал представительнице абазинского народа из Карачаево-Черкесской Республики Ирине Дзамыходовой дать поручение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову по поводу проработки создания ресурса с лучшими и творческими воспитательными практиками для детсадов.

Женщина сообщила, что сформировала методику в игровой форме. В ее основу легла практика сохранения традиций и культуры народов КЧР. Она указала, что главным для нее является воспитание патриотов. По задумке Дзамыходовой цифровой базой данных методического материала смогут пользоваться воспитатели и молодые специалисты.

"То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме", – ответил ей глава государства.

Путин добавил, что ведомство уже имеет соответствующие намерения и технические возможности для этого.

Ранее Путин заявил, что сила России состоит в ее многообразии. При этом костяком миропонимания страны, по словам президента, является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Именно сочетание любви и желания сделать все для развития Родины объединяет народы страны.

