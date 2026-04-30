Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 16:59

Общество

Путин призвал расширить список языков малых народов для создания учебников

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал расширять перечень языков коренных народов для создания учебников. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов РФ на марафоне "Знание. Первые".

С инициативой выступила научный руководитель отдела изучения и развития языков Чукотки АНО "Чукотский арктический научный центр" Виктория Кавры. Российский лидер, в свою очередь, согласился с ней.

"У нас есть список федеральный, по которому создаются эти учебники. По-моему, 32 языка. Но, безусловно, нужно расширять этот список. Нужно обязательно это сделать", – отметил он.

Как рассказала Кавры, по поручению главы государства уже создали учебник по чукотскому языку. Он был сделан в бумажной и электронной интерактивной формах. Вторая работает как через интернет, так и без него.

При этом Путин подчеркнул, что ситуация с изданием таких учебников сложилась непростая.

"Когда всякие пособия учебные и учебники по языку готовят, то часто людям приходится за счет собственного времени и в свободное время. Здесь нужно подумать о грантовой поддержке", – сказал российский президент.

Кроме того, в рамках встречи Путин пообещал представительнице абазинского народа из Карачаево-Черкесской Республики Ирине Дзамыходовой дать поручение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову по поводу проработки создания ресурса с лучшими и творческими воспитательными практиками для детсадов.

Женщина сообщила, что сформировала методику в игровой форме. В ее основу легла практика сохранения традиций и культуры народов КЧР. Она указала, что главным для нее является воспитание патриотов. По задумке Дзамыходовой цифровой базой данных методического материала смогут пользоваться воспитатели и молодые специалисты.

"То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме", – ответил ей глава государства.

Путин добавил, что ведомство уже имеет соответствующие намерения и технические возможности для этого.

Ранее Путин заявил, что сила России состоит в ее многообразии. При этом костяком миропонимания страны, по словам президента, является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Именно сочетание любви и желания сделать все для развития Родины объединяет народы страны.

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика