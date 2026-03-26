26 марта, 15:57Политика
Путин назвал Россию страной с богатейшей историей
Фото: kremlin.ru
Россия является страной, обладающей богатейшей историей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ключом к развитию государства, по мнению президента, всегда было единение общества. В частности, именно совместная усердная работа позволяет стране становиться крепче и раскрывает ее экономический потенциал.
Путин уже неоднократно выделял сбережение российского народа, его культуры и духовности как важнейшую задачу на президентском посту.
В связи с этим глава государства поручил сформировать постоянную межведомственную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей, а также подготовить законодательные предложения по продвижению семейных ценностей в рекламе.