Путин назвал Россию страной с богатейшей историей

Россия является страной, обладающей богатейшей историей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ключом к развитию государства, по мнению президента, всегда было единение общества. В частности, именно совместная усердная работа позволяет стране становиться крепче и раскрывает ее экономический потенциал.

Путин уже неоднократно выделял сбережение российского народа, его культуры и духовности как важнейшую задачу на президентском посту.

В связи с этим глава государства поручил сформировать постоянную межведомственную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей, а также подготовить законодательные предложения по продвижению семейных ценностей в рекламе.