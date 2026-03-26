26 марта, 16:42

Лукашенко передал Ким Чен Ыну в подарок черный хлеб, зефир и "Зубровку"

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В ходе официального визита в КНДР президент Белоруссии Александр Лукашенко передал в качестве подарка северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну несколько бутылок с алкоголем, в том числе настойку "Зубровка" и водку "Беловежская", сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

"Это то, что любили генеральные секретари в Советском Союзе. Когда на охоту в Белорусскую пущу ездили, они выпивали вот эти напитки – "Зубровка" и "Беловежская". Это настойка на травах. И белорусский бальзам – это можно с чаем, можно с водкой", – заявил белорусский президент.

Он уточнил, что крепость напитка составляет 40 градусов. Также были переданы несколько бутылок водки, которую Лукашенко назвал лучшей в мире.

Лидеру КНДР передали набор шоколадных конфет, которые изготовлялись непосредственно к визиту. Их президент Белоруссии порекомендовал съесть в течение двух недель, чтобы угощение не испортилось. Кроме того, были переданы черный хлеб, зефир, сыр, варенье и мед.

Кроме того, Лукашенко пообещал передать молочную продукцию и пригласил северокорейских специалистов на производство в Белоруссию для обучения.

Лукашенко находится в Пхеньяне с официальным визитом. Его торжественно встретили на площади Ким Ир Сена.

В составе белорусской делегации также заместитель премьера Юрий Шулейко, министры иностранных дел, образования, здравоохранения и промышленности Максим Рыженков, Андрей Иванец, Александр Ходжаев и Андрей Кузнецов.

Ким Чен Ын ранее был переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи. Его переизбрали на первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР.

