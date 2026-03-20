Ким Чен Ын посетил танковые учения в КНДР вместе с 13-летней дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В тот же день прошли испытания системы активной защиты нового танка. Ким Чен Ын прокатился на новейшем танке вместе с дочерью.

Отмечается, что машина с точностью 100% перехватывала противотанковые ракеты и беспилотники. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что новая техника оснащена не только системой управления огнем, но и средствами электронной борьбы. Данная техника даст возможность значительно повысить боеспособность бронетанковых сил.

Ранее Ким Чен Ын назначил дочь руководителем ядерных и ракетных сил КНДР. Журналисты отмечали, что Ким Чжу Э постепенно играет все более активную роль в политических и военных делах Северной Кореи. К примеру, она уже распоряжается стратегическими вооружениями Пхеньяна.

