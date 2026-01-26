Ким Чен Ын руководил созданием скульптур в честь подвига бойцов КНДР в Курской области

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Творческое объединение "Мансудэ", где лично руководил процессом строительства скульптурного комплекса Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Музей призван увековечить подвиги северокорейских военнослужащих, участвовавших в операциях за рубежом, включая разминирование и восстановление Курской области.

Глава государства детально ознакомился с ходом работ на месте и высоко оценил усилия мастеров, направленные на достижение высокой монументальности и глубокой символичности будущего памятника.

В ходе инспекции Ким Чен Ын поставил конкретные задачи перед создателями комплекса. Он подчеркнул, что скульптура должна ярко и живо воплотить несгибаемый боевой дух, наступательный порыв, фронтовое братство и пламенный патриотизм бойцов Корейской народной армии.

Ранее в Госдуме предложили установить мемориал военным КНДР за помощь в Курской области. Автором инициативы стал глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По его словам, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира.