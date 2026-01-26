Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Политика

Ким Чен Ын руководил созданием скульптур в честь подвига бойцов КНДР в Курской области

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Творческое объединение "Мансудэ", где лично руководил процессом строительства скульптурного комплекса Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Музей призван увековечить подвиги северокорейских военнослужащих, участвовавших в операциях за рубежом, включая разминирование и восстановление Курской области.

Глава государства детально ознакомился с ходом работ на месте и высоко оценил усилия мастеров, направленные на достижение высокой монументальности и глубокой символичности будущего памятника.

В ходе инспекции Ким Чен Ын поставил конкретные задачи перед создателями комплекса. Он подчеркнул, что скульптура должна ярко и живо воплотить несгибаемый боевой дух, наступательный порыв, фронтовое братство и пламенный патриотизм бойцов Корейской народной армии.

Ранее в Госдуме предложили установить мемориал военным КНДР за помощь в Курской области. Автором инициативы стал глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По его словам, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира.

Читайте также


политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика