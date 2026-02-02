02 февраля, 16:53Происшествия
Два магазина обрушились из-за обвала грунта в Каире
Фото: youm7.com
Два магазина обрушились из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, сообщает египетская газета Youm7.
Обрушение горной породы произошло вблизи заправочной станции Mobil в районе Эт-Тагаммоа. ЧП спровоцировало образование 15-метровой воронки, что и привело к разрушению цветочного и кондитерского магазинов, расположенных на территории станции.
В результате, по данным журналистов, пострадали два человека, которых оперативно доставили в медучреждение.
Издание также уточняет, что, согласно осмотру, причиной обвала стали земляные работы на строящемся соседнем объекте.
Ранее не менее 227 человек погибли в результате обрушения на колтановой шахте в восточной части Демократической Республики Конго. Известно, что жертвами оползня стали не только шахтеры, но также женщины и дети, которые торговали на рынке неподалеку. Причем некоторых людей удалось спасти в последний момент.
До этого обвал грунта произошел около одного из зданий в Оренбурге. В результате два человека, включая ребенка, получили травмы. Врачи оценивали их состояние как средней степени тяжести.
