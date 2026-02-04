Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 17:40

Транспорт

Московский суд отправил владельца BMW под арест за отказ снять тонировку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку со стекол автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

"Назначено наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ в виде административного ареста сроком на 5 суток владельца автомобиля BMW X7, который отказался выполнить требование полицейского об устранении нарушения правил тонировки стекол", – говорится в сообщении.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что с 9 января 2025 года штрафы за неправильную тонировку стекол применяются ко всем автомобилям в России, включая временно ввезенные.

Правила, по его словам, устраняют правовой пробел, которым ранее пользовались владельцы машин, привезенных из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Согласно поправкам в КоАП, теперь при временном ввозе транспортного средства необходимо будет соблюдать требования Основных положений по допуску ТС к эксплуатации.

"Московский патруль": эксперт объяснил, чем опасна тонировка автомобилей

судытранспортгород

