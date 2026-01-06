В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку любых автомобилей

Фото: depositphotos/blnt07

С 9 января 2025 года штрафы за неправильную тонировку стекол будут применяться ко всем автомобилям в России, включая временно ввезенные. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, новые правила устраняют правовой пробел, которым ранее пользовались владельцы машин, ввезенных из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Так как ранее на них не распространялись нормы Технического регламента Таможенного союза.

Согласно поправкам в КоАП, теперь при временном ввозе транспортного средства необходимо будет соблюдать требования Основных положений по допуску ТС к эксплуатации.

Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

Ранее, 17 декабря, Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет нормы КоАП об ответственности за чрезмерную тонировку стекол автомобилей. Изменения были внесены в часть 3.1 статьи 12.5 и касаются правил привлечения водителей к административной ответственности за такое нарушение.