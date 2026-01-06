Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:59

Политика

В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку любых автомобилей

Фото: depositphotos/blnt07

С 9 января 2025 года штрафы за неправильную тонировку стекол будут применяться ко всем автомобилям в России, включая временно ввезенные. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, новые правила устраняют правовой пробел, которым ранее пользовались владельцы машин, ввезенных из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Так как ранее на них не распространялись нормы Технического регламента Таможенного союза.

Согласно поправкам в КоАП, теперь при временном ввозе транспортного средства необходимо будет соблюдать требования Основных положений по допуску ТС к эксплуатации.

Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

Ранее, 17 декабря, Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет нормы КоАП об ответственности за чрезмерную тонировку стекол автомобилей. Изменения были внесены в часть 3.1 статьи 12.5 и касаются правил привлечения водителей к административной ответственности за такое нарушение.

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Читайте также


политикаобществотранспортавто

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика