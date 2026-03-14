Форма поиска по сайту
Новости

14 марта, 13:23

Туризм

Филиппины продлили срок пребывания иностранцев с истекшими визами до 1 апреля

Фото: 123RF.com/bugking88

Власти Филиппин приняли решение продлить срок пребывания иностранцев с просроченными визами до 1 апреля в связи с обострением конфликта в ближневосточном регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в республике.

"Иностранным гражданам, которые не смогли выехать в связи с отменой рейса и их визы истекли 28 февраля 2026 года, будет разрешено пребывать на Филиппинах до 1 апреля 2026 года без штрафных санкций", – указали в диппредставительстве.

Катар, в свою очередь, ранее объявил о прекращении программы бесплатного проживания и питания для туристов, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства. Она действовала с 28 февраля для тех, кто не смог улететь из-за эскалации в зоне Персидского залива.

Теперь с 12:00 по московскому времени 15 марта туристы должны будут выехать из отелей либо продлить проживание за свой счет.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Республика атаковала в ответ в том числе американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

