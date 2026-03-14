Филиппины продлили срок пребывания иностранцев с истекшими визами до 1 апреля

Власти Филиппин приняли решение продлить срок пребывания иностранцев с просроченными визами до 1 апреля в связи с обострением конфликта в ближневосточном регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в республике.

"Иностранным гражданам, которые не смогли выехать в связи с отменой рейса и их визы истекли 28 февраля 2026 года, будет разрешено пребывать на Филиппинах до 1 апреля 2026 года без штрафных санкций", – указали в диппредставительстве.

Катар, в свою очередь, ранее объявил о прекращении программы бесплатного проживания и питания для туристов, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства. Она действовала с 28 февраля для тех, кто не смог улететь из-за эскалации в зоне Персидского залива.

Теперь с 12:00 по московскому времени 15 марта туристы должны будут выехать из отелей либо продлить проживание за свой счет.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Республика атаковала в ответ в том числе американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.