Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 11:56

Общество

В МВД опровергли информацию о росте интереса россиян к эмиграции

Фото: depositphotos/zebryansk

Информация о якобы растущем числе граждан, желающих получить загранпаспорт с целью эмиграции, является голословной и не соответствует действительности. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

Ранее в Сети распространились сообщения, что россияне массово столкнулись с трудностями при получении загранпаспортов. По информации СМИ, многие отделения в Москве и других крупных городах оказались перегружены, а виной тому – массовое желание переехать из России.

В ведомстве отметили, что эта госуслуга традиционно остается одной из самых востребованных. При этом основной поток обращений приходится на период с марта по сентябрь, что связано с началом отпускного сезона.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники начали представляться специалистами по оформлению загранпаспортов для кражи сканов документов, чтобы создавать с их помощью электронные кошельки и финансовые аккаунты.

Аферисты предлагают ускоренное оформление документа или помощь в его получении без очередей. Для оказания "услуги" требуется отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, а также внести полную предоплату, после получения которой мошенники исчезают.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика