МВД предложило убрать записи о детях из загранпаспортов

МВД России разработало проект постановления, которым предлагается исключить из загранпаспортов, дипломатических и служебных паспортов записи о детях, а также реквизиты "Личный код" и "Учетная запись".

Как пояснили в ведомстве, причина – низкая востребованность услуги. С 2020 по 2025 год с заявлениями о внесении записей о детях в возрасте до 14 лет обратились всего 2,5 тысячи человек – это лишь 0,41% от общего числа выданных детских загранпаспортов.

В МИД также подтвердили, что записи вносились редко: 1,4 тысячи случаев в новые паспорта и 306 – в уже выданные.

Кроме того, наличие записи в паспорте родителя не дает ребенку права выезда за границу без собственного загранпаспорта, если это не предусмотрено международными договорами. Также в условиях санкций некоторые страны, например Кипр и Литва, стали отказывать детям во въезде, если у них нет отдельного паспорта.

Убрать из загранпаспортов "Личный код" и "Учетную запись" предлагается из-за утраты актуальности этих реквизитов. При этом в случае принятия инициативы действие уже выданных паспортов сохранится до окончания срока их действия, отмечается в документе.

Ранее в России депутаты предложили сохранять номер паспорта при его замене и убрать из него графу с местом выдачи и кодом подразделения. По их мнению, изменение номера документа, удостоверяющего личность, вызывает существенные трудности. В частности, гражданин после этого вынужден вовремя актуализировать паспортные данные в банках, на государственных порталах, на личных аккаунтах разных сервисов.