В России предложили сохранять номер паспорта при его замене

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" направили в МВД РФ предложение сохранять номер паспорта при его замене и убрать из него графу с местом выдачи и кодом подразделения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Депутаты указали, что изменение номера документа, удостоверяющего личность, вызывает существенные трудности. Дело в том, что гражданин после этого вынужден вовремя актуализировать паспортные данные в банках, на государственных порталах, на личных аккаунтах разных сервисов.

В связи с этим парламентарии предложили не размещать номер отдельно, а интегрировать его в структуру страницы. Аналогично этому сейчас туда впечатывают имя и другие персональные данные.

Депутаты также указали, что информация с кодом подразделения и местом выдачи документа лишняя. Соответствующие сведения можно узнать через единые государственные базы данных.

"Принятие данной меры способно существенно снизить нагрузку на граждан, сэкономив им время и усилия на обновление множества данных при оформлении документов", – заключается в документе.

С 1 января 2026 года россияне могут по своему желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра. Она позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные. Идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН) представляет собой уникальный номер, который станет персональным ключом гражданина в государственных информационных системах.

