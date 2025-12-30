Форма поиска по сайту

30 декабря, 09:11

Общество

Россияне смогут проставить шесть отметок в своем паспорте с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне с 1 января 2026 года смогут по своему желанию проставить в паспорте шесть отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Уточняется, что до 1 января 2026 года гражданин может проставить отметку о своем ИНН, но позже ИНН заменят номером записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ (ИД ЕРН), сформированной в отношении гражданина. Такие отметки могут проставить налоговые органы либо МВД и его территориальные органы при наличии таких сведений.

Также в настоящий момент по желанию гражданина в паспорт можно внести данные о регистрации и расторжении брака, детях, ранее выданных паспортах, других удостоверениях личности, выданных за пределами страны, а также отметку о группе крови и резус-факторе.

Ранее в ГД внесли законопроект об использовании изображения госфлага России на документах государственного образца и банкнотах. Инициатива предполагает изображение флага на паспортах, свидетельствах и других официальных документах, а также на денежных купюрах. Авторы проекта считают, что благодаря этому среди населения укрепится чувство патриотизма и принадлежности к стране, увеличится доверие к госдокументам.

