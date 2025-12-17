Госдума приняла закон о переходе на электронные студенческие билеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон о переходе на электронные студенческие билеты и зачетные книжки в России. Изменения внесены в статью федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Закон закрепляет право обучающихся получать сведения о студенческих билетах и зачетных книжках в электронном виде, а также вводятся правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех учащихся.

Эксперимент по формированию данных сведений в электронном виде по программам высшего и среднего профессионального образования стартовал в апреле 2024 года. В настоящий момент воспользоваться новым сервисом, оформив его на портале "Госуслуг", могут более 1,5 миллиона студентов из 174 организаций.

Кроме того, загружено и готово к использованию более 300 тысяч электронных студенческих билетов. Студенты могут предъявить их, показав QR-код на экране смартфона. Они действуют наравне с бумажными.

В пояснительной записке уточняется, что такой студенческий билет можно использовать при покупке проездного со скидкой. Более того, она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через "Госуслуги". Его также можно использовать при посещении спектаклей или для прохода на территорию учебного заведения.

"Таким образом, у студентов больше нет необходимости носить с собой студенческий билет, у организаций – определять достоверность документов и подтверждать статус обучающегося", – заключили авторы инициативы.

Ранее стало известно, что Минцифры России предлагает приравнять электронные водительское и пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям.

Предлагается расширить список юридически значимых электронных документов. Например, свидетельство о рождении в таком виде позволит сесть в транспорт, автоправа, СТС или полис ОСАГО помогут при проверке автомобильных документов сотрудниками ГАИ.

