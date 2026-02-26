"Известия": взрывы прогремели в трех городах Украины

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Взрывы прогремели в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Полтаве, передает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

В связи с этим в столице страны и ряде областей, включая Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую, в настоящее время продолжает действовать воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В ночь на 26 февраля российские военные, служащие в группировке "Запад", отразили сразу две попытки контратаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Военные операции происходили в районах Паламаревки и Благодатовки. В результате были ликвидированы 12 боевиков и пикап противника.

Вместе с тем бойцы ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики ВСУ и местам хранения их БПЛА. Тогда же под прицел попали объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Украины, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.