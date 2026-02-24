Фото: ТАСС/AP/Alexei Alexandrov

Власти усилили работу по вывозу мирных жителей из Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Утверждается, что зона эвакуации приближается к Сумам.

В июне прошлого года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области покинуть прифронтовые и потенциально прифронтовые зоны. Она рекомендовала гражданам позаботиться о своей безопасности и "быть реалистами".

В мае власти указанного украинского региона объявляли срочную эвакуацию из 202 населенных пунктов. Уточнялось, что на тот момент 60% жителей этих зон уже покинули свои дома.

Тем временем Вооруженные силы России установили контроль в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", а Харьковку – подразделения группировки войск "Север".

