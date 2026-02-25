Трамп заявил, что США усердно работают над завершением конфликта на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его команда проводит крайне усердную работу по завершению украинского конфликта. Об этом глава Белого дома сообщил в конгрессе США, выступая на тему положения дел в стране.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, убийствам и бойне между Россией и Украиной", – сказал Трамп в обращении, которое транслировал Белый дом.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшие 10 дней. Трехсторонняя встреча может состояться во Флориде.

Предыдущий раунд переговоров с участием представителей России, Украины и США прошел в Женеве 17 и 18 февраля в Женеве. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.