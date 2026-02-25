Форма поиска по сайту

03:35

Политика

Зеленский заявил, что не знает о планах США завершить конфликт на Украине к июлю

Фото: AP Photo/Pascal Bastien

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не слышал о намерениях властей США завершить конфликт на Украине к 4 июля. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США (Дональд Трамп. – Прим. ред.). Для меня это новая информация", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

Соответствующая информация появилась в материале агентства Bloomberg. По версии журналистов, американская администрация хочет добиться мирной сделки на Украине до 4 июля – Дня независимости в США.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Одновременно с этим он указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.

Зеленский также отметил, что украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

Эксперт Данилин заявил, что передача Киеву ЯО негативно отразится на мирных переговорах

