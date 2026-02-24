Зеленский признался, что 2 года прятался в бункере

Фото: AP Photo/Michael Probst

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что 2 года прятался в своем бункере на Банковской улице в центре Киева. Соответствующее заявление он сделал в интервью AFP.

Показанное в видеообращении Зеленского убежище представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами. Около них висят таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие. В кабинете украинского лидера стоит большое черное кожаное кресло.

По словам главы киевского режима, вместе с ним прятались его команда и правительство. В бункере также проводились совещания с военными.

Ранее СМИ писали, что на Зеленского в последние годы якобы готовилось около 12 покушений. Журналисты связали это с коррупционным скандалом, который затронул одного из ближайших советников украинского президента. Однако доказательств или конкретных деталей предполагаемых преступлений нет.