26 февраля, 21:56

Происшествия
ТАСС: признаков насильственных действий у найденной в Смоленске девочки нет

Фото: depositphotos/blinow61

Признаков насильственных действий у найденной в Смоленске 9-летней девочки не обнаружено. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

"Она не плачет", – добавили правоохранители, подчеркнув, что с ребенком все равно будут работать психологи.

Также выяснилось, что квартира, в которой нашли девочку, принадлежит 43-летней сожительнице подозреваемого в похищении. В силовых структурах РИА Новости уточнили, что женщина проходит по делу как свидетель.

Ребенок пропал в Смоленске, отправившись утром 24 февраля на прогулку с собакой. При этом с собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи. Вечером этого же дня стартовали поиски. Сперва их проводили в Заднепровском районе, но после периметр был расширен за пределы города.

По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело. После этого стало известно о возможном похищении ребенка. В частности, местные жители сообщали, что в подъезд дома, где живет семья несовершеннолетней, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на автомобиле.

На третьи сутки несовершеннолетнюю обнаружили живой в квартире одного из домов на территории Заднепровского района. Вместе с ней там находился местный житель 1983 года рождения, который в 2021 году был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. По данным СМИ, злоумышленник отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката.

Само жилое помещение находится в 300 метрах от дома, в котором живет семья девочки. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

В поисках ребенка принимали участие более 200 человек, в том числе местный отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт".

