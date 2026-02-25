Форма поиска по сайту

25 февраля, 15:30

Происшествия

В Смоленске расширена зона поиска пропавшей девятилетней девочки

Фото: телеграм-канал SHOT

Зона поиска девятилетней девочки, которая пропала в Смоленске, расширена. Об этом ТАСС рассказали в поисково-спасательном отряде "Сальвар".

Раньше поиски проводились лишь в Заднепровском районе. Однако теперь добровольцы изучают территорию за пределами города. В общей сложности в поисковых мероприятиях задействованы свыше 200 человек. Поиски ребенка будут проводиться до глубокой ночи.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, девочка могла провалиться в овраг, который расположен в 200 метрах от ее дома. Именно там были найдены свежие следы, которые могут принадлежать ребенку. Рядом зафиксированы следы от собачьих лап. Также поиски осуществляются в водоемах, в том числе в озере Солдатском, где не раз тонули местные жители.

Поиски девочки в Смоленске начались 24 февраля после того, как она ушла гулять с собакой и не вернулась. При этом с собой ребенок не взял ни телефон, ни ключи.

Появлялась версия о возможном похищении девочки неизвестными на машине. Как сообщали местные жители, в подъезд заходил мужчина, но вместе с ребенком его не видели. В результате предположение о похищении не подтвердилось.

В полиции сообщили, что семья пропавшей характеризуется положительно, ранее ребенок из дома не уходил. На учете они не состоят. При этом, помимо девочки, родители воспитывают еще двух детей, младшей из которых пять месяцев. Мать исчезнувшей в настоящее время находится в декрете. Отец участвует в поисках дочери.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и исполнения родителями обязанностей по воспитанию. В свою очередь, следователи уже возбудили дело, которое находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Приметы ребенка следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в темную куртку с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.

Подозреваемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге признался в его убийстве

