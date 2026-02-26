Новый тест на определение рака эндометрия зарегистрировали в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России зарегистрировали новый отечественный скрининговый тест на определение рака эндометрия. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе "Форума будущих технологий".

"Недавно Центр акушерства и гинекологии (имени В. И. Кулакова. – Прим. ред.) разработал новый тест для скрининга, и сейчас мы его зарегистрировали. Он направлен на диагностику рака эндометрия", – приводит слова Мурашко ТАСС.

По его словам, это тест с высокой чувствительностью и эффективностью.

Мурашко также подчеркнул, что в сфере здравоохранения отмечается переход на сохранение здоровья, профилактику и раннее выявление заболеваний.

Ранее стало известно, что в России разработаны тест-системы для раннего выявления болезни Альцгеймера. Они уже готовятся к регистрации. Патологические изменения при болезни Альцгеймера могут развиваться в организме до 20 лет до появления первых когнитивных нарушений, поэтому большое значение имеют биомаркеры и разработка тест-систем.