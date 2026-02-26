Собянин сообщил об уничтожении уже 27 беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков уже находятся специалисты экстренных служб.

Таким образом, общее число дронов, уничтоженных на подлете к Москве в четверг, 26 февраля, достигло 27.

Из-за угрозы временно приостанавливали работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения позже сняли, и авиасообщение восстановилось.