26 февраля, 23:24Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 27 беспилотников на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков уже находятся специалисты экстренных служб.
Таким образом, общее число дронов, уничтоженных на подлете к Москве в четверг, 26 февраля, достигло 27.
Из-за угрозы временно приостанавливали работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения позже сняли, и авиасообщение восстановилось.