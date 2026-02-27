Восемь российских аэропортов закрыты на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в восьми аэропортах России в течение 1,5 часа.

Согласно сообщениям Росавиации, речь идет о воздушных гаванях Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновска.

В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В Самарской области 27 февраля была объявлена ракетная опасность. В связи с этим МЧС призвало местных жителей оставаться в помещениях со сплошными стенами без окон или держаться подальше от их проемов.

Такое же предупреждение начало действовать в Татарстане и Башкирии.