27 февраля, 14:06Транспорт
Восемь российских аэропортов закрыты на прием и выпуск рейсов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в восьми аэропортах России в течение 1,5 часа.
Согласно сообщениям Росавиации, речь идет о воздушных гаванях Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновска.
В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
В Самарской области 27 февраля была объявлена ракетная опасность. В связи с этим МЧС призвало местных жителей оставаться в помещениях со сплошными стенами без окон или держаться подальше от их проемов.
Такое же предупреждение начало действовать в Татарстане и Башкирии.