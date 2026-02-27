Газовый баллон взорвался в квартире на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В квартире жилого дома на юго-западе Москвы взорвался газовый баллон, применявшийся при монтаже натяжных потолков. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Количество пострадавших увеличилось до двух. Их госпитализировали. Также в АО "Мосгаз" уточняли, что дом, где произошел инцидент, не был газифицирован.

В пресс-службе префектуры ЮЗАО добавили, что поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники. Взрыв на несущие конструкции дома не повлиял.

Взрыв произошел в многоэтажном доме по улице Кадырова, 8, 27 февраля. В квартире выбиты окна и деформирована внешняя стена.

Ранее взрыв газа, за которым последовал пожар, произошел в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше. На втором этаже вспыхнула трехкомнатная квартира, а также кровля дома по всей площади.