27 февраля, 22:12Происшествия
Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В многоэтажном доме на юго-западе Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в Южном Бутово, по адресу улица Кадырова, 8, в квартире, располагающейся на 15 этаже.
В помещении, как уточняется, выбиты окна и деформирована внешняя стена. В результате происшествия пострадал один человек.
Ранее на Дубравной улице в Митине загорелся ангар. Предварительно, внутри здания находились газовые баллоны. СМИ сообщали, что огонь успел распространиться на площади 420 квадратных метров.
Также произошло обрушение конструкций. В результате случившегося никто не пострадал.