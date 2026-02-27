Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В многоэтажном доме на юго-западе Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в Южном Бутово, по адресу улица Кадырова, 8, в квартире, располагающейся на 15 этаже.

В помещении, как уточняется, выбиты окна и деформирована внешняя стена. В результате происшествия пострадал один человек.

Ранее на Дубравной улице в Митине загорелся ангар. Предварительно, внутри здания находились газовые баллоны. СМИ сообщали, что огонь успел распространиться на площади 420 квадратных метров.

Также произошло обрушение конструкций. В результате случившегося никто не пострадал.