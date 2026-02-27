Собянин: более 250 жителей Можайского района переедут в новое жилье по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Можайском районе Москвы идет активное переселение в новостройку в рамках программы реновации. В новые квартиры переедут больше 250 жителей из двух соседних домов, рассказал в MAX Сергей Собянин.

"ЖК расположен на улице Говорова, 14А, в 5 минутах ходьбы от станции Сетунь МЦД-1. Рядом с домом – развитая инфраструктура: парк "Дубки", школы, детские сады, детская поликлиника, торговые центры и спортклубы", – отметил мэр столицы.

Всего в этом районе в программу реновации включили 148 домов. Уже возвели 11 новостроек, строятся еще два ЖК на улицах Кубинке и Петра Алексеева.

Собянин подчеркнул, что в последние годы в районе многое меняется в лучшую сторону.

"Сюда пришло наземное метро, появились московские городские вокзалы, новые маршруты городского транспорта, удобные дороги с развязками, парковые и прогулочные зоны, детские площадки, обновленные поликлиники и многое другое", – перечислил он.

По словам мэра, сейчас идет реконструкция школы № 1400 на Можайском шоссе. Здесь планируется обучение свыше 800 учеников 1–9-х классов. Школа откроется 1 сентября.

Кроме того, будет проведено обновление школы № 1195 имени Героя Советского Союза П. И. Меренкова на Дорогобужской улице. Строится спорткомплекс с крытым катком на Верейской улице, в будущем рядом появится еще один спортобъект.

"В планах этого года – комплексное благоустройство улиц Багрицкого, Витебской, Беловежской и других объектов", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что более 5,6 тысячи жителей Северо-Западного административного округа Москвы получили новые квартиры в новостройках в 2025 году. Переезд произошел в рамках программы реновации. Договоры на комфортное жилье заключили горожане, ранее проживавшие в 38 домах старого жилого фонда.

