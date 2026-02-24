Почти 5,2 тыс москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 5,2 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, люди переедут из 77 старых домов. Например, в Люблине договоры на новые квартиры заключили более 2,9 тысячи человек, в Выхине-Жулебине – свыше 1,1 тысячи горожан, в Кузьминках – около 500. Как отметил Ефимов, во многом такое распределение обусловлено графиком переселения.

Наиболее активно в прошлом году жители юго-востока столицы оформляли документы в четвертом квартале, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Если с января по март договоры на равнозначное жилье заключили около 1,1 тысячи москвичей, а во втором и третьем – примерно по 1,2 тысячи горожан, то с октября по декабрь ключи от новых квартир получили более 1,6 тысячи человек", – отметил она.

Соловьева напомнила, что первые этажи новостроек нежилые и предназначены для открытия магазинов, аптек и других предприятий.

Ранее новый дом в Южном Бутове передали под заселение по реновации. Он расположен по адресу Чечерский проезд, дом 15. Всего в здании 705 квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.