Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 10:00

Город

Почти 5,2 тыс москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 5,2 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, люди переедут из 77 старых домов. Например, в Люблине договоры на новые квартиры заключили более 2,9 тысячи человек, в Выхине-Жулебине – свыше 1,1 тысячи горожан, в Кузьминках – около 500. Как отметил Ефимов, во многом такое распределение обусловлено графиком переселения.

Наиболее активно в прошлом году жители юго-востока столицы оформляли документы в четвертом квартале, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Если с января по март договоры на равнозначное жилье заключили около 1,1 тысячи москвичей, а во втором и третьем – примерно по 1,2 тысячи горожан, то с октября по декабрь ключи от новых квартир получили более 1,6 тысячи человек", – отметил она.

Соловьева напомнила, что первые этажи новостроек нежилые и предназначены для открытия магазинов, аптек и других предприятий.

Ранее новый дом в Южном Бутове передали под заселение по реновации. Он расположен по адресу Чечерский проезд, дом 15. Всего в здании 705 квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

"Новости дня": дом по реновации построили в Филимонковском районе

Читайте также


городреновация

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика