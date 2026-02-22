Дом по реновации возведут районе Хорошево-Мневники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выпустили градостроительный план земельного участка для возведения дома по программе реновации в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районе Хорошево-Мневники определен земельный участок площадью 0,35 гектара для строительства дома по программе реновации. Его предельная площадь составит 15 тысяч квадратных метров", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Новостройка появится по адресу улица Демьяна Бедного, земельный участок № 18/3. Рядом расположены лес "Октябрьское радиополе" и станция метро "Народное ополчение".

Придомовая территория будет обустроена для досуга горожан. Там сделают детские и спортивные площадки, а также зону отдыха с цветниками и газонами.

Еще одна новостройка на 369 квартир появится в районе Очаково-Матвеевское. Ее возведут по адресу улица Наташи Ковшовой, з/у № 1. Общая площадь жилья в трехсекционном доме составит 23 тысячи квадратных метров.