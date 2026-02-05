Согласован проект дома по реновации в районе Очаково-Матвеевское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многоквартирный дом по программе реновации появится в районе Очаково-Матвеевское по согласованному проекту. Об этом заявил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Новостройку на 369 квартир возведут по адресу улица Наташи Ковшовой, земельный участок № 1. Трехсекционный дом будет построен на участке площадью 0,8 гектара, где раньше располагалась одна из расселенных пятиэтажек. Общая площадь жилья должна составить 23 тысячи квадратных метров.

Все квартиры горожане получат с чистовой отделкой. Некоторые из них будут адаптированы специально для маломобильных граждан и их семей. Предполагается создание безбарьерной среды для удобства всех жителей, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками и пожилых.

На первом этаже сделают коммерческие помещения, общая площадь которых составит 1,1 тысячи квадратных метров. Во время переселения там разместят центр информирования участников программы реновации, а после откроют магазины, кафе, салоны красоты и другие организации.

Новостройка станет частью уже сложившейся инфраструктуры района. Рядом расположены поликлиники, торговые центры, школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта. Недалеко находится станция Очаково МЦД-4.

Дома по программе реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров также появятся в районе Перово. Специалисты реорганизуют 2,05 гектара территории. Участки находятся по адресам улица Плеханова, владение 23А, улица Плющева, владения 4 и 18, улица Перовская, владение 24А.