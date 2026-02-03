Сергей Собянин утвердил строительство домов по реновации в Нагатино-Садовниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в рамках программы реновации в районе Нагатино-Садовники, передал портал мэра и правительства столицы.

Площадь участка, ограниченного 1-м и 2-м Нагатинскими проездами и Варшавским шоссе, составляет 1,57 гектара. Там планируется строительство современного жилья, суммарная площадь квартир в котором достигнет 21,18 тысячи "квадратов".

Вместе с тем проект предусматривает благоустройство территории с сохранением защитного сооружения гражданской обороны. Уточняется, что работы будут проводиться в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря этому новым жильем будут обеспечены более 750 человек.

Возведение еще одного дома в рамках КРТ стартовало и в бывшей промзоне в столичном районе Западное Дегунино. Здание переменной этажности площадью 55,3 тысячи квадратных метров появится в Ильменском проезде.

Параллельно с этим работы продолжаются в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе. К настоящему моменту специалисты возвели каркас будущего технопарка. Его открытие назначено на третий квартал текущего года.