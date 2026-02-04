Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 19:15

Политика

Рубио заявил о сокращении числа спорных вопросов по Украине

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Число спорных вопросов по украинскому урегулированию значительно сократилось. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

По его словам, самыми сложными остаются обсуждения территорий и гарантий безопасности Украине.

"И важно понимать: когда речь идет о прекращении вооруженного конфликта, зачастую все выглядит совершенно безнадежно до тех пор, пока не происходит такой прорыв, иногда совершенно неожиданный. Именно так было с Газой: многие считали, что ситуация безвыходная, но мы продолжали давить и давить, а затем обстоятельства сложились так, что это (перемирие. – Прим. ред.) стало возможным", – передает слова Рубио РИА Новости.

Американский политик уточнил, что сам факт переговоров в Абу-Даби является хорошей новостью, поскольку технические военные группы со стороны РФ и Украины встретились впервые за долгое время.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби в среду, 4 февраля. Неназванный украинский чиновник назвал их продуктивными. При этом стороны готовы продолжить общение 5-го числа, сказал один из источников СМИ.

Российскую делегацию на встрече возглавил глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую – секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

Со стороны Соединенных Штатов участие в переговорах приняли спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ 4 февраля

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика