Рютте заявил, что войска членов НАТО появятся на Украине после заключения мира

Фото: ТАСС/Sipa/Pixsell

Генеральный секретарь Марк Рютте в ходе выступления в Верховной раде заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения, передает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

По его словам, от тех стран НАТО, которые согласились, появятся самолеты в воздухе и поддержка в море.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, гарантии включают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, по большей части французских, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны".

При этом МИД РФ предупредил, что размещение любых воинских подразделений, военных объектов, складов или иной инфраструктуры Запада на украинской территории неприемлемо для Москвы. Подобные шаги будут восприняты как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности РФ.

