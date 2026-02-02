Форма поиска по сайту

02 февраля, 21:39

Политика

МИД РФ предупредил, что Москва расценит ввод западных сил на Украину как интервенцию

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Россия расценит ввод западных сил на Украину как интервенцию, сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Киев пытается диктовать свои условия и навязывать собственную модель урегулирования, ключевым элементом которой должны стать гарантии безопасности Украине. Под ними понимается размещение многонациональных сил, которые представители "коалиции желающих" сформируют для сдерживания РФ и восстановления Вооруженных сил Украины.

"Иными словами, речь идет о создании опорного пункта для дальнейшей борьбы против России", – уверены в министерстве.

При этом размещение любых воинских подразделений, военных объектов, складов или иной инфраструктуры Запада на украинской территории неприемлемо для Москвы. Подобные шаги будут восприняты как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности РФ, указали дипломаты.

"Разумеется, все эти шаги Киева и его кураторов учитываются при определении нашей переговорной позиции", – резюмировали в МИД.

Ранее в ведомстве заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет наличие твердой гарантии безопасности для России. Это произойдет, когда Москва будет понимать, что территория Украины не используется в качестве плацдарма для создания угроз российской стороне.

