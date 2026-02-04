Форма поиска по сайту

04 февраля, 14:18

Около 4 тыс кв метров шумозащитных экранов заменят в столице в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменят специалисты в Москве в 2026 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня шумозащитные экраны – важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, новые конструкции появятся на некоторых участках МКАД, ТТК и ряде вылетных магистралей.

Во время замены шумозащитных экранов специалисты обращают внимание на стилистику города. Как правило, используются серые панели стандартного размера, благодаря чему упрощается их ремонт, а также сокращаются расходы на обслуживание.

Ограждения бывают разной высоты, которая зависит от уровня шума вокруг. Также учитываются расстояние до жилых построек, рельеф местности и загруженность дороги. Например, у МКАД устанавливают конструкции высотой около 8 метров.

Дорожные службы следят за состоянием шумозащитных экранов, чистят их и ремонтируют при необходимости.

Ранее стало известно, что в этом году в Москве планируется обновить 25 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, отремонтируют и 61 километр металлических барьерных ограждений. Старые конструкции заменяют на новые, более прочные. Они поглощают энергию удара и предотвращают выезд автомобилей на встречные полосы.

