09 февраля, 16:20

Политика

В Госдуме не поддержали запрет на аттракционы с батутами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил против инициативы о запрете аттракционов с надувными батутами. Об этом он заявил Агентству "Москва", комментируя предложение Роспотребнадзора.

Ранее в надзорном ведомстве высказали мнение, что батуты травмоопасны, а ответственных за получение детьми травм выявить сложно, поэтому работу таких аттракционов нужно ограничить.

"Статистика травматизма на надувных аттракционах – тревожный сигнал. Как законодатель я вижу задачу не запретить этот сегмент развлечений, а создать работающие правила игры", – пояснил собеседник агентства.

Выборный считает, что работу подобных аттракционов нужно регулировать через жесткие технические регламенты, обязательную сертификацию и прозрачную систему контроля качества. В таком случае можно будет выяснить, кто и на каком этапе несет юридическую ответственность.

Парламентарий подчеркнул важность рассмотрения всех конкретных предложений Роспотребнадзора и мнений экспертов.

Летом 2025 года 7-летний мальчик сломал позвоночник при падении с надувного батута в городском парке "Полысаево" в Кузбассе. По данным следствия, ребенок не заметил дыру, оперся спиной на стенку аттракциона и упал с 3-метровой высоты. После произошедшего мальчика госпитализировали.

Роспотребнадзор предложил ограничить работу надувных батутов для детей

