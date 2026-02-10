Фото: 77.мвд.рф

Женщина под кокаином выстрелила из сигнального пистолета на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, полиции поступила информация о стрельбе из окна квартиры дома, расположенного на улице Юннатов. Правоохранители прибыли к месту происшествия и не выявили пострадавших.

Спустя время было установлено, что стреляла из сигнального пистолета 29-летняя женщина, которая в этот момент находилась в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленница призналась, что совершила такой поступок ради развлечения.

В отношении женщины были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В квартире с злоумышленницей в аналогичном состоянии находился 39-летний мужчина. На него также был составлен административный материал о потреблении запрещенных веществ без назначения специалистов.

Помимо этого, у мужчины был найден и изъят сверток с веществом массой 0,3 грамма. Эксперты определили, что там был кокаин. В связи с этим возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. Злоумышленнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна, ранив прохожего. Пострадавший обратился за медпомощью. Личность подозреваемого была установлена, им оказался 19-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", юноше грозит до 8 лет тюрьмы. Городской суд Сергиева Посада отправил злоумышленника под домашний арест.