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05 июня, 07:52

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 123 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО России за минувшую ночь ликвидировали 123 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В период с 20:00 4 июня до 07:00 следующего дня перехвачены и уничтожены дроны на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

Ранее ВСУ обстреляли деревню Лещиновку в Глушковском районе Курской области. От прямого попадания снаряда в частный дом погиб 68-летний мужчина. Губернатор региона Александр Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что это ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания.

До этого украинские военные ударили с помощью БПЛА по пригородному поезду в Новоайдарском округе ЛНР. Пассажиров успели эвакуировать.

Несколько человек пострадали в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге

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