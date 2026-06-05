Летний сезон оздоровительного цигуна откроется на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Инструкторы Московского регионального отделения Всероссийской федерации цигуна проведут бесплатные мастер-классы по оздоровительным практикам цигун и даоинь на газоне у ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса" на ВДНХ 6 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники смогут познакомиться с китайскими практиками, проверенными тысячелетиями и подходящими для людей любого пола и возраста. Посетители укрепят свое тело, работая с тростью, имитируя движения различных животных и делая простые дыхательные упражнения.

С 12:00 до 13:00 будет проходить мастер-класс "Рабочие суставы: комплекс упражнений тайцзи с тростью", с 13:00 до 14:00 – занятие "Сила жизни: комплекс "Игры пяти зверей" для детей и взрослых. С 14:00 до 15:00 состоится мастер-класс "Легкое движение: комплекс "Восемь отрезов парчи", а с 15:00 до 16:00 – занятие "Прокачай дыхание с оздоровительным цигуном". Наконец, с 16:00 до 18:00 пройдет чайная церемония.

В случае непогоды мастер-классы будут проходить в лаунж-зоне на втором этаже строения № 574. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Участникам советуют взять свободную одежду и удобную обувь, а также сменную обувь для зала.

С 6 июня по 20 сентября в столице также пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник", ориентированных на владельцев собак и тех, кто только планирует завести четвероногого любимца. Он охватит свыше 100 площадок по всему городу, обустроенных по проекту "Питомцы в Москве".

Программа включит около 300 событий в разных форматах: от лекций экспертов до соревнований. Участники смогут больше узнать об уходе за собаками и особенностях их дрессировки в зависимости от породы.