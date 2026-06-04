Серия мероприятий "Друг, спасатель, защитник" начнется в Москве 6 июня

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

С 6 июня по 20 сентября в столице пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник", ориентированных на владельцев собак и тех, кто только планирует завести четвероногого любимца. Он охватит свыше 100 площадок по всему городу, обустроенных по проекту "Питомцы в Москве", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Программа включит около 300 событий в разных форматах: от лекций экспертов до соревнований. Участники смогут больше узнать об уходе за собаками и особенностях их дрессировки в зависимости от породы", – отметила она.

Сезон откроет чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити (преодолению полосы препятствий на скорость), который организуют уже в третий раз. Состязания проведут 6 июня в крупнейшем в городе кинологическом парке на Кольской улице. За звания лучших поборются не только представители Москвы, но и владельцы животных и их подопечные из Татарстана, Ярославской, Нижегородской, Новгородской, Тверской и других областей.

Мероприятие начнется в 09:00, предварительная регистрация на вход не потребуется. Помимо соревнований, запланированы консультации ветеринаров, фотосессии, детские мастер-классы по созданию игрушек для питомцев и многое другое.

В День кинолога, 21 июня, на этой же площадке гости увидят показательные выступления хвостатых, участвующих в поисковых операциях и помогающих сотрудникам органов правопорядка. Всем желающим расскажут, как обучают четвероногих напарников и какие породы поддаются дрессировке лучше всего.

С 2021 года в рамках проекта "Питомцы в Москве" в столице обустроили 104 современных пространства для прогулок с собаками. Их посетителей в течение нескольких месяцев ждет насыщенная программа, включающая встречи с экспертами и открытые тренировки. Ветеринары и кинологи дадут рекомендации по правильному содержанию и воспитанию питомцев, специалисты по грумингу предложат сделать животным аккуратные стрижки, а фотографы – снимки на память.

На некоторые мероприятия нужно будет предварительно зарегистрироваться. Более подробная информация – на сайте программы "Мой район".

Проект "Питомцы в Москве" – часть программы мэра Москвы "Мой район". Она предполагает системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

Цикл "Друг, спасатель, защитник" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" – ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Вместе с тем с 5 по 7 июня в рамках "Лета в Москве" пройдут спортивные и подвижные мероприятия для горожан всех возрастов. Например, погрузиться в мир киберспорта можно будет 6-го и 7-го числа. На фестивальных площадках "Московских сезонов" пройдут соревнования по симрейсингу.

