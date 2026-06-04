"Лето в Москве" приглашает на спортивные мероприятия с 5 по 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спортивные и подвижные мероприятия для жителей всех возрастов пройдут с 5 по 7 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Погрузиться в мир киберспорта можно будет 6 и 7 июня. На фестивальных площадках "Московских сезонов" пройдут соревнования по симрейсингу. Участники испытают реалистичные симуляторы с гоночными креслами, рулями и педалями. Заезды состоятся на площадках:



улица Святоозерская;

улица Вешняковская;

площадь Славы;

бульвар Дмитрия Донского;

улица Профсоюзная;

улица Теплый Стан;

улица Матвеевская;

сквер у Гольяновского пруда;

улица Авиационная;

улица Адмирала Руднева;

улица Сухонская;

музей-заповедник "Коломенское";

улица Грекова.

Для участия в заездах рост пилота должен составлять 150–210 сантиметров. Вход свободный.

Тем временем в "Лужниках" организуют сразу два больших спортивных мероприятия. В Южном спортивном центре пройдет Московский марафон тренировок. 6 июня запланированы три занятия по сайклингу: в 11:00, в 14:00 (с певицей Ассоль) и в 17:00 (с исполнителем ST).

На следующий день состоится джампинг на мини-батутах: в 12:00 со Стасом Костюшкиным и в 14:30 с Митей Фоминым. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.

В экстрим-парке "Лужников" с 16:00 до 18:00 пройдут мастер-классы по трюковому самокату. В качестве приглашенных гостей – Иван Гребенюк, Роман Хороводов, Александр Шевченко и Юрий Акимов. Вход свободный, регистрация на месте.

С 6 по 7 июня с 16:00 до 20:00 в скверах и парках Москвы состоятся бесплатные спортивные мероприятия "Семейные игры". Для участников подготовили динамичные игры с мячом, а также различные состязания. Они пройдут в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка", на площади Туве Янссон, на стадионе "Авангард", в парке "Академический" и сквере "Надежда". Вход свободный.

6 июня в парке искусств "Музеон" впервые состоится фестиваль "Прыжок в лето!", который объединит прыжки на батутах, скакалках и банджи-батутах. Там же проведут мастер-классы, автограф-сессии и VR-развлечения.

В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре запланированы открытые тренировки. Все желающие освоят базовую боксерскую стойку, научатся правильно двигаться по площадке и выполнять одиночные удары с контролем техники. Общие тренировки будут с 5 по 7 июня в 12:00, 13:00 и 18:00, взрослые – в 14:00, 16:00, 19:00 и 20:00, детские – в 15:00 и 17:00. Вход свободный.

Поиграть в баскетбол и проверить меткость можно будет на Тверском бульваре. У памятника К. А. Тимирязеву в летнем клубе "Москва" состоятся тренировки и игры по стритболу. 5 июня они пройдут с 11:00 до 20:45, 6 и 7 июня – с 12:00 до 20:45. Вход свободный.

Тренировки по пилатесу, бегу, стретчингу и зумбе состоятся 7 июня на Болотной площади с 11:00 до 16:00. Необходима предварительная регистрация на сайте проекта "Лето в Москве".

В рамках квеста "Москва спортивная" горожане могут продемонстрировать эрудицию, узнать новые факты и активно провести время. 7 июня на ВДНХ и в парке "Останкино" москвичи выполнят задания с игротехниками, ответят на онлайн-вопросы, найдут зашифрованные адреса и снимки. Для участия нужно пройти регистрацию на сайте мероприятия.

Вместе с тем на площадках "Лета в Москве" пройдут несколько творческих мастер-классов. В частности, в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади 5 июня можно будет сделать мини-картину в технике алмазной мозаики. На следующий день участники попробуют себя в огранке ювелирных камней, а 7 июня – изготовят современное кольцо на эластичной основе с жемчугом. Регистрация не требуется, вход на занятия будет осуществляться в порядке живой очереди.

Также в летнем кинотеатре с 14:00 до 15:00 пройдет кинопоказ мультфильма "Смешарики", а с 19:00 до 21:55 – выступление диджеев Ginger Monkey и Сони Юнсн в стиле инди и техно.

Для любителей живописи 6 июня состоится мастер-класс, который проведет художница Света Чимитд. В классической технике участники создадут картину, которую потом заберут домой. Вход свободный.

Для тех, кто увлекается музыкой, запланирован мастер-класс по ритму. Участники будут осваивать игру барабанах джембе, шейкерах и трещотках, а также изготавливать простые шумовые инструменты. Вход свободный.

6 июня в арт-павильоне "Летний маркет" отметят День русского языка. Для гостей подготовили лекцию, квиз "Как ориентироваться в современной литературе?" и мастер-класс по технике речи. Вход свободный.

На следующий день с 13:00 до 15:00 всех желающих будут ждать для участия в настольной игре "Времмерс". Это модульное игровое поле с вариативными комбинациями и механикой управления временем. Вход свободный.

С 19:15 до 20:45 пройдет выступление диджея Sarab. В его стиле африканские ритмы переплетаются с современным электронным звучанием.

Кроме того, на площадке ВДНХ перед аркой главного входа у павильона № 42 пройдет торжественный церемониал Кремлевской школы верховой езды. Всадники покажут элементы российских конных ритуалов. Бесплатно посетить смотр можно по воскресеньям до 13 сентября с 12:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что 5 июня в рамках проекта "Лето в Москве" в саду "Эрмитаж" всех желающих научат создавать сувениры и элементы декора из различных материалов. Аналогичная программа запланирована в парке "Ходынское поле". 6 и 7 июня в парке "Митино" и усадьбе "Люблино" с 12:00 до 14:20 можно бесплатно собрать мозаику "Парковый пейзаж" и оформить арт-планеры.