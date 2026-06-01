Бесплатные кинопоказы под открытым небом будут доступны в Москве до 27 сентября

Кинотеатры столицы под открытым небом заработали в рамках проекта "Лето в Москве". Зрителей приглашают увидеть любимые российские и советские картины, такие как "Старик Хоттабыч", "Королевство кривых зеркал" и другие культовые работы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Столичные кинотеатры под открытым небом возобновили работу в текущем сезоне до 27 сентября.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку "Старик Хоттабыч", комедию "Полосатый рейс" и музыкальный фильм "Обыкновенное чудо".

Бесплатные площадки открыты в рамках проекта "Лето в Москве" в парках "Ходынское поле" (возле сухого фонтана), 50-летия Октября (рядом с площадью Семьи), "Митино" (около Пенягинского пруда), в усадьбе Воронцово (у центральной аллеи) и в зоне отдыха "Покровский берег" (возле главного входа). На всех локациях установили мягкие пуфы и удобные шезлонги, которые помогут зрителям устроиться с комфортом и полностью погрузиться в просмотр.

Также в июне будут доступны площадки для показа кинофильмов от "Москино". Кинотеатр в парке "Музеон" откроется первым – 3 июня, а сеансы под открытым небом в "Сокольниках" запустят чуть позже – с 10 июня. Билеты на эти кинопоказы уже будут платными.

Дополнительная локация появится в Парке Горького в районе Голицынского пруда. Эта точка будет принимать зрителей с 15 июня до середины сентября.

График работы кинотеатров в рамках проекта "Лето в Москве" зависит от дня недели: с понедельника по четверг показы проходят с 12:00 до 22:00, по пятницам сеансы продлены с 12:00 до 23:00, а в субботу и воскресенье площадки открыты с 11:00 до 23:00. Демонстрация фильмов будет проходить ежедневно, бесплатно и без предварительной регистрации.

Актуальное расписание сеансов организаторы размещают в официальных сообществах парков в соцсетях, а также на сайте проекта. При этом в ближайшие дни оно будет одинаковым для всех площадок.

Например, во вторник, 2 июня, всем желающим покажут мультфильмы (с 12:00 до 14:00), картины "Старик Хоттабыч" (14:15–15:40) и "Полосатый рейс" (15:55–17:30). В вечерней программе сказка "Королевство кривых зеркал" (в 17:45), комедия "Новые приключения капитана Врунгеля" (в 19:10) и лента "Варвара-краса, длинная коса" (в 20:35).

3 июня после мультфильмов покажут комедию "Усатый нянь" (14:25–15:25) и повторят сказку "Варвара-краса, длинная коса" (15:40–17:00). Затем зрителей ждут "Марья-искусница" (в 17:15), фильмы "Три плюс два" (в 18:45) и "Огонь, вода и медные трубы" (в 20:30). Затем, 4 июня, в расписании – сказка "Обыкновенное чудо" (14:15–15:45) и драма "Застава Ильича" (16:00–18:45). Вечером покажут "Королевство кривых зеркал" (в 18:55) и фильм "Доживем до понедельника" (в 20:25).

Культурная программа летних локаций не ограничивается киносеансами: там же пройдут живые концерты музыкальных групп и оркестров, а также развлекательные анимационные программы.

