Спортивные, цирковые и музыкальные фестивали пройдут в столице в рамках "Лета в Москве"

Масштабная летняя программа начнется в столице с 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве". Он объединит музыкальные и театральные фестивали, бесплатные образовательные лагеря, цирковые шоу и крупные благотворительные проекты. Куда точно стоит заглянуть этим летом – в материале Москвы 24.

Музыкальные фестивали и благотворительность

С 30 мая до 6 сентября все желающие смогут провести время в рамках проекта "Лето в Москве". Главная тема этого сезона – "Время быть вместе". Гости смогут посетить сотни площадок и побывать на различных мероприятиях.

Например, с 30 мая по 30 августа в Москве состоится третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар", в программу которого вошли опера, балет, мюзиклы, моноспектакли и перформансы уличных артистов. В этом сезоне к прежним локациям добавятся Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в "Коломенском", а по выходным в разных районах города будет курсировать новая передвижная сцена "Дилижанс".

IV Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" окажется еще одним ярким акцентом лета. Здесь получится провести время за прослушиванием классики, джаза, фолка, симфоний и оперных постановок.

Другой крупной локацией окажется парк "Сокольники", где с 30 мая по 6 сентября организуют "Цирковые дивертисменты" с номерами акробатов, воздушных гимнастов, клоунов и дрессировщиков, а также выступлениями балета Большого московского государственного цирка под руководством братьев Запашных. Не обойдется и без фестиваля циркового искусства "Идол", где выступят 170 артистов из 12 стран.

Кроме того, на ВДНХ в течение четырех дней, с 30 июля по 2 августа, будет проходить автофестиваль "ПроДвижение", в рамках которого выставят более 300 машин: от исторических до концептов будущего, а также проведут тематические мастер-классы и шоу.

Кинопарк "Москино" приглашает посетить два фестиваля: "Традиция" (20–21 июня) с обрядами и мастер-классами по ремеслам, а также "Солома" (27–28 июня), организованный телеканалом Москва 24. Там удастся попасть на выступления Zivert, Uma2rman и Антохи МС, а еще не обойдется без участия в постановочных съемках и мастер-классах.

Любителей фильмов на открытом воздухе в парке Северного речного вокзала ждут в бесплатном летнем кинотеатре на показы российского и зарубежного кино с четверга по воскресенье. А для тех, кто не против почитать на природе, в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября и усадьбе Воронцово работают лесные библиотеки. По будням они открыты как коворкинги с книгами и настольными играми, а по выходным там проводят семейные мастер-классы, пленэры и спектакли.

27 и 28 июня в парке "Ходынское поле" состоится фестиваль "День молодежи" с концертами, спортивными турнирами и встречами с героями СВО. Кроме того, с июля по август в кинопарке "Москино" организуют бесплатный летний лагерь для всех желающих от 18 до 35 лет. Можно будет поучаствовать в работе практических мастерских, встретиться с известными спикерами и артистами, поучаствовать в фестивале и творчески заявить о себе. Подробнее – на портале "Молодежь Москвы".

Получится поучаствовать и в благотворительности. С 30 мая по 6 сентября на площадках "Московских сезонов" откроются пункты приема "Домики добра". Все желающие смогут передать новые упакованные вещи и подарки для участников специальной военной операции, детей из новых регионов РФ, а также для животных из приютов. Для тех, кто хочет завести питомца, в саду имени Н. Э. Баумана 4 и 5 июля проведут фестиваль "Город неравнодушных".

С нотками истории

С 1 июня запустят проект "Наследие вокруг нас", включающий более 50 экскурсий от профессиональных гидов, которые расскажут об истории, архитектуре и реставрации знаковых зданий столицы.

Также гостей приглашают заглянуть на фестиваль "Усадьбы Москвы", который охватит 77 городских площадок, в том числе Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Всероссийский музей декоративного искусства и кинопарк "Москино". В программу проекта вошли экскурсии по 60 историческим усадьбам, пикники, лекции, творческие мастер-классы, старинные игры и кинолектории.

Помимо этого, в центре Москвы на площади Революции уже можно увидеть винтажный маркет, который стал выставкой-продажей дореволюционного и советского антиквариата. Коллекционеры выставили царское столовое серебро, советские значки, старинный фарфор и игрушки.

Также в июне можно стать свидетелями городских событий, которые точно запомнятся надолго: 27-го числа по Садовому кольцу пройдет парад электротранспорта. А на ВДНХ у арки главного входа каждое воскресенье лета будет проходить исторический церемониал Кремлевской школы верховой езды. В свою очередь, Зеленый театр, который также находится на территории Выставки, приглашает на спектакли, шоу и фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest, ключевым событием которого станет исполнение произведений Дмитрия Шостаковича симфоническим оркестром.

Активно и спортивно

В спортивную программу Москвы войдут крупные летние события и открытие новых объектов. В "Лужниках" начнет работу экстримпарк с площадками разного уровня сложности, где по выходным будут организованы бесплатные тренировки по скейтбордингу, роликам, самокату и BMX.

Кроме того, у станций метро "Баррикадная", "Римская" и "Третьяковская" появятся корты для падел-тенниса с возможностью поучаствовать в турнирах. Также 30 мая в "Лужниках", Парке Горького, на Арбате и других локациях получится посетить фестивали "День московского спорта" и "Ночь московского спорта". Здесь запланировано более 100 активностей, включая вечерние тренировки, стритбол, воркаут, брейк-данс, бокс, сайклинг, чемпионат России по стантрайдингу и другие.

Квест "Москва спортивная" с элементами городского ориентирования (могут принять участие команды до пяти человек) пройдет на территории ВДНХ и музея-усадьбы "Останкино". Программа включает загадки, расшифровывание адресов и фотоконкурсы. Кроме того, для посетителей организуют любительские соревнования по ориентированию и забег, где будут участвовать известные спортсмены и звезды.

В "Лужниках" также состоится фестиваль настольного тенниса, который установит мировой рекорд по числу участников: около 7 тысяч спортсменов всех возрастов выступят в 3 категориях.

Также этим летом столичный бизнес сможет интегрироваться в сезонные проекты Москвы через проведение мероприятий, партнерство с ключевыми площадками и использование городской инфраструктуры. Предпринимателям доступны форматы создания брендированных зон, запуск специальных предложений, а также продвижение товаров в павильонах "Сделано в Москве".