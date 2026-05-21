Занятия йогой и зумбой начнутся на столичных пляжах по выходным с 30 мая

Спортивные тренировки начнутся в столице с 30 мая в рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". Все желающие смогут посетить йогу, зумбу, соревнования по волейболу и многое другое. Подробности – в материале Москвы 24.

Тренировки на пляже

Жителей и гостей столицы приглашают на пляжные площадки, где с 30 мая по 30 августа в рамках "Лета в Москве" запустят серию бесплатных тренировок и турниров. По выходным здесь будут проходить активные игры, занятия по растяжке и многое другое.

География проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" расширится в текущем сезоне за счет открытия 4 новых локаций, а всего пляжных зон будет 10. Жители города смогут посетить площадки на Школьном озере и Большом Городском пруду, а также пляжи "Тропарево", Мещерский, Путяевский, Левобережный, № 3 в Серебряном бору, "Строгино", "Борисовские пруды" и "Белое озеро".

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку, растяжке и функциональному тренингу. Посетители также смогут сыграть во фрисби, тетербол, пляжный теннис. Дополнительно во всех локациях, за исключением Борисовских прудов, будут проходить любительские мини-турниры по пляжному волейболу. Все это – под музыкальную программу диджеев.

Организаторы будут проводить по две тренировки продолжительностью 45 минут. При этом развлекательная пляжная программа рассчитана на весь день с 11:00 до 17:00. Посмотреть расписание можно на сайте.

Правила посещения

Посетить бесплатные тренировки сможет любой желающий от 7 лет. Гости до 18 допускаются на площадку только в сопровождении родителей или законных представителей. Взрослым участникам необходимо предоставить согласие на участие и обработку персональных данных. Для детей и подростков требуется аналогичный документ, заполненный родителями или законными представителями.

При отсутствии согласий организаторы имеют право отказать в посещении. При этом бланки документов можно заполнить непосредственно на площадке или принести с собой, предварительно скачав их на официальном сайте.

Тренировки рассчитаны на участников с любым уровнем физической подготовки, включая новичков и опытных спортсменов. Программа позволяет каждому самостоятельно определять и регулировать оптимальную нагрузку. Организаторы предоставляют весь необходимый спортивный инвентарь. Участникам лишь нужно взять с собой воду, а также спортивную одежду и обувь.