Фестивали, концерты и экскурсии ждут посетителей кинопарка "Москино" летом

30 мая в кинопарке "Москино" открывается летний сезон. Москвичей и туристов ждут музыкальные фестивали, показы фильмов на свежем воздухе, катания на круглогодичной тюбинговой горке, экскурсии по съемочным площадкам и другие события, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"На лето кинопарк подготовил программу для всей семьи: культурно-познавательную, гастрономическую, спортивную. Например, фестиваль "Традиция" объединит больше 100 мероприятий, включая концерты известных исполнителей, поэтические чтения, презентации модных коллекций и ремесленные мастер-классы", – отметила она.

Фестиваль "Традиция", посвященный отечественной культуре, будет проходить уже в 11-й раз, но впервые – на площадках кинопарка. На 20 и 21 июня запланированы выступления групп "Любэ", Ay Yola, "Пелагея" и народных ансамблей, спектакли для зрителей разных возрастов, встречи с артистами и лекции по искусству. Все желающие смогут сделать сувениры на занятиях по чеканке латунных украшений, резьбе по дереву, плетению кружев и другим народным промыслам. Кроме того, российские дизайнеры представят свои коллекции, вдохновленные фольклором и национальными костюмами. Подробная афиша – на сайте события.

27–28 июня здесь проведут фестиваль молодых исполнителей, 4–5 июля – масштабный рок-фестиваль, 15–16 августа – музыкально-гастрономический фестиваль, гости которого попробуют фирменные блюда ведущих шеф-поваров страны.

На центральной площади кинопарка уже начались показы фильмов на свежем воздухе. В программе – советская классика и отечественные новинки.

После зимнего сезона 6 июня свою работу возобновит круглогодичная тюбинговая горка. Она включает четыре спуска, рассчитанных и на детей, и на взрослых. Длина более протяженных – 115 метров, а коротких – 75 метров.

Киноэкскурсии

Узнать больше о мире кино можно на экскурсиях по территории, на которых с 2024 года уже побывали почти 50 тысяч человек.

Например, обзорный маршрут охватывает ключевые съемочные площадки и павильоны, где снимают исторические драмы и современные хиты.

На экскурсии, посвященной Древней Руси, гости почувствуют себя героями народной сказки и прогуляются вдоль расписных теремов и княжеских палат.

Маршрут "За кадром. Секреты большого кино" пролегает по декорациям, напоминающим музей под открытым небом: по воссозданным улицам, площадям и кварталам разных стран и эпох. Участникам рассказывают о том, в каких картинах их можно увидеть и как построена работа над фильмом.

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Лето в Москве". Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

Кинопарк "Москино" – часть московского кинокластера, который активно развивают в рамках проекта "Москва – город кино". В его состав также входят Киностудия Горького, сеть кинотеатров, кинокомиссия и кинозавод "Москино".

В 2025 году площадь кинопарка выросла почти в два раза: с 180 до 356 гектаров. На его территории сняли уже более 200 проектов. Среди них – семейные фильмы "Простоквашино" и "Буратино", военная драма "В списках не значился", сериал "Граница миров" и другие.

Кроме того, 30 мая стартует седьмой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Москвичи и гости столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические объекты. В программе появятся Всероссийский музей декоративного искусства, Пушкинский музей и кинопарк "Москино". Всего будет задействовано 77 площадок.